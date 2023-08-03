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Spor

Burnu kırılan Benkovic antrenmanda

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapılan idmanla devam etti. AEK maçında aldığı darbeye bağlı burnundan kırık oluşan Filip Benkovic takıma dönerek çalışmalara başladı.

15:09 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Benkovic antrenmanda.

Benkovic antrenmanda.

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idman basına açık olarak gerçekleşti.

Benkovic ve Umut takıma döndü

Adale ağrısı yaşayan ve AEK ile oynanan hazırlık maçında yer almayan Umut Bozok bugün takıma katıldı. AEK maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Benkovic de, günler sonra idmana çıkarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.


5 oyuncuda sakatlık, Hakan Yeşil izinli

Sol arka adalesinde kas spazmı yaşayan Denswil, üst adalesinde kas spazmı yaşayan Hüseyin, bel ağrısı süren Siopis, sol dizinde sakatlık bulunan Fernandez, ameliyat olan Orsic ve izinli olan Hakan Yeşil katılmadı. Bordo mavililer sabah idmanında ısınma, ayak tenisi ve penaltı çalışması yaptı.


Trabzonspor, yarın TFF 2’nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile saat 17.00’de Yavuz Selim Tesisleri’nde hazırlık maçı yapacak.




#Trabzonspor
#Filip Benkovic
#antrenman
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