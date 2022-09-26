Spor Bursaspor Başkanı Banaz isyan etti Madeni paralar, satırlar, taşlar
FUTBOL FUTBOL

Bursaspor Başkanı Banaz isyan etti: Madeni paralar, satırlar, taşlar...

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Amedspor deplasmanında yaşananlarla ilgili konuştu.

Banaz, "Madeni paralar, satırlar, taşlar... Maçın tatil olabilmesi için hakemin kafasına mı isabet etmesi lazım?" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz Amedspor maçında yaşananlarla ilgili ne dedi?
Başkan Banaz, açtan çekilmiş bir fotoğrafı basın mensuplarına gösterdi.

2. Lig'de Amedspor'un sahasında Bursaspor'u konuk ettiği maçta yaşanan tribün olayları karşılaşmanın önüne geçti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Diyarbakır deplasmanında yaşananlarla ilgili basın açıklamasında bulundu.

"Hakemin kafasına mı isabet etmesi lazım?"


Maçın tatil edilmemesine tepki gösteren Banaz, "Dün sahaya çıktığımız andan itibaren başlayan olaylar silsilesi yaşandı. Maç içerisinde de devam etti. Maç öncesinden, maç sonuna kadar yabancı cisim yağıyor. Çocukların kenarda ısınmasına olanak olmadı. Madeni paralar, satırlar, taşlar... Maçın tatil olabilmesi için hakemin kafasına mı isabet etmesi lazım?" dedi.

"Takımı sahadan çekmenin cezası var"

Maçtan çekilme yönünde yorumlara cevap veren Ömer Furkan Banaz, "Takımı sahadan çekin şeklinde telkinler oldu. Bunun bir müeyyidesi var, bu hep unutuluyor" ifadelerini kullandı.

Maçtan fotoğraf gösterdi

Yedek oyuncuların polis koruması altında ısındığını gösteren fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Banaz, "Bu futbol oynanacak bir ortam mıdır?" diye sitemini dile getirdi.

"TFF Bakanını aradım"

Ömer Faruk Banaz, "Merkez Hakem Kurulu'nun atadığı hakem 2. Ligde sadece 1 maç yönetmiş, geçtiğimiz sezon da İstanbul BAL'da maç yönetmiş. Milli ara olmasına rağmen siz buraya tecrübeli bir hakem atamıyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi 65. dakikada arayıp, her şeyi söyledim. O kadar yabancı madde atıldı, hiçbir şekilde stadyumda anons yapılmadı." dedi.


Amedspor tribünlerinde paçavra görüntüleri: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
SPOR
Amedspor tribünlerinde paçavra görüntüleri: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı


Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Trabzonspor'da Norveçli oyuncunun sözleşmesi feshedildi.
Artık ayrılmak istiyorum

'Artık ayrılmak
istiyorum'

​Rıza Çalımbay kararını açıkladı.
Masaya vura vura söyledi

Masaya
vura vura söyledi

Hamit Altıntop, Faroe Adaları yenilgisi sonrası isyan etti.
Galatasaray'a <br>dava açtı

Galatasaray'a
dava açtı
Kozu kanatlar

Kozu kanatlar

​Valerien Ismael'in Jorge Jesus'u devirme planı belli oldu.
'Beşiktaş'a <br>gol atacağım'

'Beşiktaş'a
gol atacağım'

​Michy Batshuayi derbi için iddialı konuştu.
'Güle güle Kuntz!'

'Güle güle Kuntz!'

​Futbol kamuoyu, Faroe Adaları yenilgisine tepki gösterdi.
İstifa sorusuna cevap verdi

İstifa sorusuna cevap verdi

​Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisini değerlendirdi.
Milli Takım dibi gördü

Milli Takım dibi gördü

A Milliler, deplasmanda Faroe Adaları'nı yenemedi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​İçişleri Bakanlığı, gündem olan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Merak edilen maçı <br>Amed kazandı

Merak edilen maçı
Amed kazandı

2. ligdeki kritik maçta ev sahibi ekip kazandı.
Mata zoru başardı

Mata zoru başardı

İstanbulspor maçındaki istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Paçavra<br>açtılar

Paçavra
açtılar

Amedsporlu taraftarlar, ellerindeki paçavralarla birlikte kameralara poz verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.