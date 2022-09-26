Bursaspor Başkanı Banaz isyan etti: Madeni paralar, satırlar, taşlar...

2. Lig'de Amedspor'un sahasında Bursaspor'u konuk ettiği maçta yaşanan tribün olayları karşılaşmanın önüne geçti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Diyarbakır deplasmanında yaşananlarla ilgili basın açıklamasında bulundu.

"Hakemin kafasına mı isabet etmesi lazım?"

Maçın tatil edilmemesine tepki gösteren Banaz, "Dün sahaya çıktığımız andan itibaren başlayan olaylar silsilesi yaşandı. Maç içerisinde de devam etti. Maç öncesinden, maç sonuna kadar yabancı cisim yağıyor. Çocukların kenarda ısınmasına olanak olmadı. Madeni paralar, satırlar, taşlar... Maçın tatil olabilmesi için hakemin kafasına mı isabet etmesi lazım?" dedi.

"Takımı sahadan çekmenin cezası var"

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Maçtan çekilme yönünde yorumlara cevap veren Ömer Furkan Banaz, "Takımı sahadan çekin şeklinde telkinler oldu. Bunun bir müeyyidesi var, bu hep unutuluyor" ifadelerini kullandı.

Maçtan fotoğraf gösterdi

Yedek oyuncuların polis koruması altında ısındığını gösteren fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Banaz, "Bu futbol oynanacak bir ortam mıdır?" diye sitemini dile getirdi.

"TFF Bakanını aradım"

Ömer Faruk Banaz, "Merkez Hakem Kurulu'nun atadığı hakem 2. Ligde sadece 1 maç yönetmiş, geçtiğimiz sezon da İstanbul BAL'da maç yönetmiş. Milli ara olmasına rağmen siz buraya tecrübeli bir hakem atamıyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi 65. dakikada arayıp, her şeyi söyledim. O kadar yabancı madde atıldı, hiçbir şekilde stadyumda anons yapılmadı." dedi.

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