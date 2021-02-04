Büyük skandal: Kulüp tarihinin en pahalı transferini UEFA'ya bildirmeyi unuttular

Hollanda ekibi Ajax'ın büyük bir skandala imza attığı bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlerde; yeni transferlerden Sebastien Haller'in isminin unutularak UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmadığı ifade edildi.
"Evet, gerçekten kadroda yok"
Ajaxlı bir kulüp yetkilisi yaptığı açıklamada, ''Evet, Sebastien Haller gerçekten kadroda yok. Neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışıyoruz'' dedi.
Yaşanan skandalın Ajax kaynaklı olduğu ortaya çıkarsa yıldız isim UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.
- Ajax'ın West Ham United'dan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sebastien Haller, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmuştu.