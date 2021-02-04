Büyük skandal: Kulüp tarihinin en pahalı transferini UEFA'ya bildirmeyi unuttular

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'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı

Bursa'da bir bankada işlem yapan 75 yaşındaki kadını takip ederek kendini "Oğlun Bekir'in arkadaşıyım, ben de bir başka bankada müdürüm" diyerek tanıtan dolandırıcı, yaşlı kadından 300 lira ve çeyrek altınlarını alarak kayıplara karıştı.