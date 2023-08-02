|
Spor

Bytyqi Süper Lig'e geri döndü

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezonun dördüncü transferini Zymer Bytyqi ile gerçekleştirdi. Kosovalı milli futbolcu, kendisini 3 yıl için kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

11:21 . 2/08/2023 Çarşamba
DHA
Geçen sezon Olimpiyakos forması giyiyordu.

Geçen sezon Olimpiyakos forması giyiyordu.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Sinan Boztepe katıldı. Boztepe, transferde emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, “Bu sezon dördüncü transferimizi 27 yaşındaki Zymer Bytyqi ile gerçekleştirdik. Önümüzdeki 3 yıl boyunca formamızı terletecek olması nedeniyle mutluyuz. 16 kez ülkesinin milli takımını giymiş olan başarılı futbolcunun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.


Zymer Bytyqi ise yeniden Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Antalya'nın ve bu kulübün bir parçası olmak, bu renkler için mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Burada başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.


Kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, imza töreni sonunda Antalyaspor'un 1969 yılı nostalji forması ile objektiflere poz verdi.


Antalyaspor'un Zymer Bytqi paylaşımı:

Kosovalı futbolcunun taraftara mesajı:

#Fraport TAV Antalyaspor
#Zymer Bytyqi
#Transfer
#Süper Lig
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BDDK'dan kredi kartı taksit düzenlemesi geldi! Hangi sektörlerde kredi kartı taksiti olmayacak?