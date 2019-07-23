Cacharel'den Kara Kartal'a özel koleksiyon 'Beşiktaş x Cacharel'

2003’te Beşiktaş JK’nın şampiyonluk kupasını kucakladığı kuruluşunun 100. yılının ardından, yeni sezonda tekrar bir araya gelen Cacharel ve Beşiktaş JK’nin iş birliği, 22 Temmuz’da Vodafone Park’ta gerçekleşen toplantıda Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından duyuruldu.

Fikret Orman, “Bu yıl sporcularımızın stilini bir anlamda Cacharel’e emanet ettik. Cacharel aynı zamanda kulübümüz için uğurlu bir marka olmuştur. Beşiktaş JK’nin 100. Yıl şampiyonluğunu kutladığımız 2003’te de yine Cacharel markası ile iş birliğine gitmiştik. Bu yıl da kaldığımız yerden devam ederek, birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Ülkemizin bu kıymetli tekstil markası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin her iki markaya ve camiamıza hayırlı olmasını ve şans getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise konuyla ilgili olarak; "Erkek giyimin özel markası Cacharel ile Türk futbolunun önemli markası Beşiktaş'ı bir araya getirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğimiz ile giyinme sanatının temsilcisi Cacharel zarafet ve stilinin, Beşiktaş JK taraftarına rol model olacağına ve Beşiktaş JK'ya değer katacağına inanıyoruz. Dilerim yine güzel anılar biriktireceğimiz bir yıl olur. Takımımıza ve tüm Beşiktaş camiasına başarılar diliyorum” dedi.

Dinamizmi canlı tutan global yaklaşımı ve iş kalitesine gösterdiği özeni yansıtan profesyonel tavrı ile Cacharel, Beşiktaş JK’nin sadece sahada değil, saha dışında da stil sahibi gücünü hissettirecek. Bu ilhamla yola çıkarak Beşiktaş JK’nin öncü tavrına uygun, Türkiye’de bir ilki de barındıran kapsül koleksiyonunu aracılığıyla Beşiktaş JK’nın özverisini ve taraftarlarının gönül vermişliğini giyinme sanatıyla bir araya getirecek.

Global Moda Anlayışı Sahada!

BEŞİKTAŞ x CACHAREL Koleksiyonu lüks ve zarafeti; kalite ve inovasyon çizgisinde birleştiriyor. Cacharel’in vazgeçilmezi Mix&Match takımlar, Beşiktaş’a özel, bermuda şortlar ile yeniden dizayn edilerek global moda anlayışını yakalıyor. Blazer ve denimlerden oluşan ‘’Bridge’’ kombinleri, casual ile formal görünümleri buluşturarak stil oluşturmayı kolaylaştırıyor. Sezonun stil kodlarının işlendiği Cacharel traveler siyah takım elbiseler ise kişiye özel detaylar ile desteklenerek bu birlikteliğe dahil oluyor.

Cacharel’in BEŞİKTAŞ x CACHAREL Koleksiyonu’nun modern ve yenilikçi bir stile imza atacak olan takım elbisesi, Beşiktaş Futbol A Takımı futbolcuları tarafından Avusturya kampı yolculuğunda ilk defa giyilecek.