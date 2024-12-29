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Cagliari-Inter: 0-3 Hakan Çalhanoğlu bu maçı da boş geçmedi (Özet-Video)

Cagliari-Inter: 0-3 Hakan Çalhanoğlu bu maçı da boş geçmedi (Özet-Video)

Haber Merkezi
09:2129/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
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Hakan Çalhanoğlu Cagliari maçında fileleri boş geçmedi
Hakan Çalhanoğlu Cagliari maçında fileleri boş geçmedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter'in deplasmanda Cagliari'yi 3-0 yendiği maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da fileleri havalandırdı. Böylece Hakan Çalhanoğlu ligde oynadığı son 3 karşılaşmada, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Cagliari-Inter maçını özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun Cagliari'ye attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

İtalya Serie A’nın 18. haftasında Cagliari ile Inter Sardegna Arena’da karşı karşıyla geldi. İlk yarı golsüz sona ererken, 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martnez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu golleriyle Inter sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Puanını 40’a çıkaran Inter, maç fazlasıyla aynı puanda bulunan Atalanta’yı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Cagliari ise 14 puanla 18. sırada kaldı. Inter haftaya deplasmanda Venezia ile karşılaşacak, Cagliari ise Monza’ya konuk olacak.



Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

Cagliari karşısında penaltıdan fileleri havalandıran milli futbolcumuz, takımına katkı sağlamaya devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu ligde forma giydiği son 3 karşılaşmada, 2 gol ve 2 asistle oynadı.


Hakan Çalhanoğlu'nun Cagliari'ye attığı golü izle



Cagliari-Inter: 0-3 maç özeti ve golleri izle








#Inter
#Cagliari
#Hakan Çalhanoğlu

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