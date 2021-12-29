Trabzonspor'un eski oyuncusu Caleb Ekuban Beşiktaşa mı gelecek?

Süper Lig'e hızlı bir giriş yaparak üst üste galibiyetler alan ancak istikrarını devam ettiremeyerek hem Şampiyonlar Ligi'nden sıfır puanla elenen hem de ligde istediği düzeye bir türlü gelemeyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra takımın teknik direktörlük görevini üstlenen alt yapı hocası Önder Karaveli ile tekrar toparlanan siyah beyazlılar için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

Caleb Ekuban Beşiktaş'a mı gelecek?

Daha önce ligimizde Trabzonspor forması giyen ardından bu sezon İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için ülke basınından bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'un gündeme getirdiği iddiaya göre Genoa'da istediği performansı gösteremeyen Ekuba'nın Beşiktaş'a transfer olabileceği ifade edildi.

Caleb Ekuban kimdir, kaç yaşında ve nereli?

23 Mart 1994 tarihinde İtalya'da dünyaya gelen Ganalı futbolcu, profesyonel futbol kariyerine İtalya'nın Chievo Verona takımında başladı. 27 yaşındaki futbolcu sırasıyla Chievo Verona, Südtirol, Lumezzane, Renate, FK Partizani, Leeds United, Trabzonspor formaları giydi. Son olarak bordo-mavililerden sezon başında Genoa'ya transfer oldu. Gana Milli Takımı'nın formasını da giyen Ekuban bu sezon oynadığı 17 resmi maçta sadece bir gol atabildi.

Caleb Ekuban, Trabzonspor'da kaç gol attı?

Caleb Ekuban, Trabzonspor kariyerinde 103 maça çıkarken toplam 29 gole imza attı.Ganalı forvet bu gollerin 20'sini Süper Lig'de kaydetti. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde 4'er golü bulunan Ekuban bir gol de Süper Kupa'da kaydetti.Ekuban'ın attığı gollerin yanı sıra Trabzonspor formasıyla 15 de asisti bulunuyor.

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