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Can Uzun'dan ilk gol: Oyuna girer girmez attı

Can Uzun'dan ilk gol: Oyuna girer girmez attı

11:033/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
AA
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Can Uzun attığı golün ardından basın mensuplarına böyle poz verdi.
Can Uzun attığı golün ardından basın mensuplarına böyle poz verdi.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk kez gol sevinci yaşadı. Can Uzun'un Bochum'a attığı golü haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Eintracht Frankfurt, 9. haftada Deutsche Bank Park'ta VfL Bochum 1848'i konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan müsabakayı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.


Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan milli futbolcu Can Uzun, 66. dakikada skoru 6-2'ye getiren golü kaydetti. 18 yaşındaki santrfor, hem Eintracht Frankfurt formasıyla hem de Bundesliga'daki ilk golünü atmış oldu.


Eintracht Frankfurt, bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek ilk 5'teki yerini korudu. VfL Bochum 1848 ise 1 puanla son sırada kaldı.







#Bundesliga
#Eintracht Frankfurt
#Can Uzun
#Bochum 1848

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