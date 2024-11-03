Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Eintracht Frankfurt, 9. haftada Deutsche Bank Park'ta VfL Bochum 1848'i konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan müsabakayı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.

Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan milli futbolcu Can Uzun, 66. dakikada skoru 6-2'ye getiren golü kaydetti. 18 yaşındaki santrfor, hem Eintracht Frankfurt formasıyla hem de Bundesliga'daki ilk golünü atmış oldu.