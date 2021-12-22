Caner Erkin ve hakem Erkan Özdamar arasında ne oldu?

Gündem

Bartın'da okullar yarın da tatil edildi

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.