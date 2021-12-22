Caner Erkin ve hakem Erkan Özdamar arasında ne oldu?

Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin'in Fenerbahçe lehine verilen penaltı sonrasında hakeme yaptığı itirazların ardından oyundan atılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Milli futbolcu, penaltının yanı sıra takım arkadaşı Burak Bekaroğlu'nun kırmızı kart görmesine tepki göstermesinin ardından oyundan atılması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Mücadeleyi takip eden foto muhabirlerinden Uğur Senpire, Caner Erkin ile Erkan Özdamar arasındaki diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o diyalog;
- Hakem Erkan Özdamar: “İtiraza devam mı ediyorsun?”
- Caner Erkin: “Ediyorum lan ne olacak?”
- Ardından Erkan Özdamar, Caner’e kırmızı kart gösterdi.
- Caner çıkarken “İnsan değilsiniz siz!”
Hakem Erkan Özdamar: “İtiraza devam mı ediyorsun?”
Caner Erkin: “Ediyorum lan ne olacak?”
Ardından Erkan Özdamar, Caner’e kırmızı kart gösterdi.
Caner çıkarken “İnsan değilsiniz siz!”
Hakem Erkan Özdamar: “İtiraza devam mı ediyorsun?”