CANLI | ABD - Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi özel maçta A Milli Futbol Takımı deplasmanda ABD ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.40'da başlayacak olan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. ABD - Türkiye maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlık maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile karşı karşıya gelecek.
Whitney Stadyumu'nda saat 22.40'da başlayacak olan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Panamalı hakem Fernando Moron düdük çalacak.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Ahmed Kutucu ise ABD yolculuğu öncesinde kafileye dahil edildi.
ABD - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
ABD: Steffen, Zimmerman, Jones, Robinson, Ream, Cremaschi, Luna, Eneli, Gutierrez, Vassilev, White.
Türkiye: Altay, Mert Müldür, Merih, Yusuf Akçiçek, Eren, Orkun, İsmail, Arda Güler, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.