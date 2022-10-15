Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük - Hatayspor

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bilal Gölen yapacak. Diğer taraftan mücadelenin VAR'ı Alper Ulusoy , AVAR'ı ise İlker Coşun olacak.

Hatayspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Karagümrük (1B 2M), bu galibiyeti rakibinden gol yemediği tek karşılaşmada aldı. (Nisan 2021’de 1-0)

Fatih Karagümrük’e konuk olduğu iki Süper Lig maçından da galibiyet çıkaramayan Hatayspor’un lig tarihinde üç kez ziyaret edip galip gelemediği iki deplasman var: Trabzonspor ve Konyaspor.

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11’ler belli oldu

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Ozdoev, Nicholas, Kouassi, Jimmy, Frei, Borini

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Mehdi Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ

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