Spor Canlı Anlatım Fatih Karagümrük - Hatayspor
FUTBOL FUTBOL

Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük - Hatayspor

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük – Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: Karagümrük - Hatayspor maçı canlı izle, kaç kaç?
Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük - Hatayspor

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bilal Gölen yapacak. Diğer taraftan mücadelenin VAR'ı Alper Ulusoy , AVAR'ı ise İlker Coşun olacak.

Hatayspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Karagümrük (1B 2M), bu galibiyeti rakibinden gol yemediği tek karşılaşmada aldı. (Nisan 2021’de 1-0)

Fatih Karagümrük’e konuk olduğu iki Süper Lig maçından da galibiyet çıkaramayan Hatayspor’un lig tarihinde üç kez ziyaret edip galip gelemediği iki deplasman var: Trabzonspor ve Konyaspor.

11’ler belli oldu

  • Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Ozdoev, Nicholas, Kouassi, Jimmy, Frei, Borini
  • Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Mehdi Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ

TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı
SPOR
TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı

Denizlispor kafilesi kaza geçirdi: 2’si ağır 4 yaralı
SPOR
Denizlispor kafilesi kaza geçirdi: 2’si ağır 4 yaralı
Bartın için saygı duruşu

Bartın için
saygı duruşu

​Türkiye Futbol Federasyonu alınan kararı duyurdu.
İkisi ağır dört yaralı

İkisi ağır
dört yaralı

1. Lig ekibi deplasman dönüşü kaza geçirdi.
Spor camiası tek yürek

Spor camiası
tek yürek

​Federasyonlar ve kulüpler Bartın için başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul 'Avcı'sı

İstanbul 'Avcı'sı

​Derbi öncesi, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın üstünlüğü göze çarpıyor.
Taraftar otobüsüne <br>taşlı saldırı

Taraftar otobüsüne
taşlı saldırı

​Süper Lig maçı sonrası ortalık karıştı.
Rekabetten notlar

Rekabetten notlar

Siyah-beyazlıların İstanbul'da üstünlük kuramadığı gözlemleniyor.
Kazanmayı unuttular

Kazanmayı unuttular

​Antalyaspor'un galibiyet hasreti sürüyor.
Büyük sıçrama

Büyük sıçrama

Tesislerdeki toplantı odasına yazdığını yaptı.
Kötü gidişat<br>devam ediyor

Kötü gidişat
devam ediyor

​Antalyaspor, Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Trabzonspor'un efsanelerinden Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi.
Bonservisi <br>belli oldu

Bonservisi
belli oldu

​Galatasaray Sacha Boey'in değerini belirledi.
'Faul çalınmalıydı'

'Faul çalınmalıydı'

Euroleague'den Anadolu Efes itirafı.
'Gelecek yıl <br>Avrupa'dayız'

'Gelecek yıl
Avrupa'dayız'

​Dursun Özbek'ten 117. yıl mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.