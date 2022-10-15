Spor ÖZET | Fatih Karagümrük - Hatayspor 2-0
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ÖZET | Fatih Karagümrük - Hatayspor: 2-0

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Yoğun tempolu geçen maçı ev sahibi Karagümrük Caulker, Borini ve Diagne'nin golleriyle 3-0 kazandı. Bu sonuçlarla birlikte Karagümrük puanını 9 yaparken, Hatayspor 7 puanda kaldı. Fatih Karagümrük – Hatayspor maçının özetini haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET: Karagümrük-Hatayspor 3-0 maç özeti izle, kaç kaç bitti?
Karagümrük-Hatayspor: 3-0

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karagümrük, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Karagümrük'ün golleri 36. dakikada Caulker, 45+3'te Borini kaydetti. Bu sonuçla Karagümrük puanını 9 yaparken Hatayspor 7 puanda kaldı.

Böylece Hatayspor başında ilk 2 maçını kazanan Volkan Demirel, ilk mağlubiyetini almış oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Karagümrük, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Fatih Karagümrük - Hatayspor maç özeti

  • 11. dakikada gelişen Hatayspor atağında, uzun pasla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, topu uygun durumda bulunan El Kaabi'ye çıkartırken, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.
  • 26. dakikada Lobjanidze'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in vuruşunda, ceza sahasında Jimmy Durmaz'a da çarpan top ağlara gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
  • 35. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
  • 36. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Soldan korner kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada, ön direkte Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
  • 45. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, kale sahasında El Kaabi'nin karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu çıkartarak gole izin vermedi.
  • 45+3. dakikada Fatih Karagümrük skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Borini'nin sağ çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti.
  • Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

  • 51. dakikada Kouassi'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın dokunduğu topu kaleci Erce Kardeşler çıkardı.

    53. dakikada Borini'nin ceza sahasının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

  • 90+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev, ceza sahasında Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

  • 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük - Hatayspor maç özeti izle

Fatih Karagümrük - Hatayspor maç özeti izlemek için tıklayınız.

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