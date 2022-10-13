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CANLI | AEK Larnaca-Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçında AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: AEK Larnaka-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
AEK Larnaca-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Rum ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 19.45'te başlayacak maçın canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sarı lacivertli temsilcimiz, galip geldiği takdirde üst tura yükselmeyi garantileyecek. Georgios Karapatakis Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, düdük çalacak.

AEK Larnaca 11'i;

  • Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Oier Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski

Fenerbahçe 11'i;

  • Altay; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai; Ferdi, İsmail Yüksek, Lincoln, Alioski, Rossi, Arda Güler, Joao Pedro

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