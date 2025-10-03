Yeni Şafak
CANLI | Trabzonspor-Kayserispor

19:353/10/2025, Cuma
Sonraki haber

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı istatistikleri ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8. hafta açılış maçlarından biri Trabzon'da oynanacak. Sezona iyi başlayan bordo-mavililer, henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor.

Trabzonspor;

Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Okay, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Zecorner Kayserispor;

Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Burak, Dorukhan, Furkan, Aaron, Laszlo, Miguel, German.

MAÇTAN DETAYLAR;

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor. Bu sezon, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ilk 7 haftasının 1 puan gerisinde, 14 puana ulaşan bordo-mavililer, son 4 sezonun en fazla puan topladığı dönemini yaşıyor. Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda 7. haftayı 13 puanla 7. sırada, 2023-2024 sezonunda 7.haftayı 12 puanla 5. sırada, 2024-2025 sezonunda ise 7. haftayı 9 puanla 10. sırada geçmişti.

Son olarak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanında 4-3 kazanan Trabzonspor'da Onuachu ile orta saha oyuncusu Christ Oluai dikkat çekti. Onuachu attığı estetik golle gol krallığı yarışında zirve ortağı olurken,, genç orta saha oulaı dinamik yapısıyla göze çarptı. 19 yaşındaki oyuncu, 8 ikili mücadelenin 6 tanesinde başarılı olurken %85 pas isabet oranı yakaladı.

Zirve mücadelesi yapan Fatih Tekke'nin öğrencileri, milli araya kayıpsız gitmenin peşinde.

Zecorner Kayserispor ise ligin en çok berabere kalan takımı. Geride kalan 7 maçta 5 kez sahadan beraberlikle ayrılan Markus Gisdol'un öğrencileri Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını farklı kaybetti. İlginçtir Kayserispor tüm beraberliklerini 1-1'lik skorlarla aldı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
