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Cardiff Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Cardiff Erol Bulut ile yollarını ayırdı

15:4122/09/2024, Pazar
DHA
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Erol Bulut bu sezon 6 lig maçında 5 mağlubiyet aldı.
Erol Bulut bu sezon 6 lig maçında 5 mağlubiyet aldı.

Championship takımlarından Cardiff City, bu sezon 6 maçta 5 kez mağlubiyet yaşayan teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Ada ekibi, Türk teknik adam Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.


Erol Bulut, Cardiff City ile çıktığı 58 resmi maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet yaşadı.


Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; “Yönetim Kurulu olarak Erol Bulut'a tüm çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

#Erol Bulut
#Cardiff City
#İngiltere Championship

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