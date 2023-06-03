Cardiff City'de Erol Bulut dönemi

Erol Bulut son olarak Gaziantep'te çalışmıştı.
Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran ve 17 Ocak 2023 tarihinde kulüpten ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu. 48 yaşındaki tecrübeli hocanın yeni durağı İngiltere oldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City teknik direktör Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Ligi 49 puanla 21. sırada tamamlayan İngiliz kulübünün, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştan Erol Bulut; sırasıyla 1.45, 1.77, 2.00, 1.32 puan ortalaması yakaladı.