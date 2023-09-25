Cardiff City'de Erol Bulut rüzgarı

Son 5 maçta 4 galibiyet aldılar.
Sunderland'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, son 5 maçta 4 galibiyet alarak Championship'te 7'nci sıraya yükseldi.
Üst üste 3. galibiyeti alan ve ligde 7. sıraya yükselen Cardiff City ile Erol Bulut, 2017/18 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.
İngiliz ekibi geçtiğimiz sezon ilk 8 haftada 4 gol atarken bu sezon ilk 8 haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.
Erol Bulut, geçen haftalarda 2 rekoru daha kırmıştı. 9 yıl sonra Carabao Cup'ta tur atlarken 10 yıl sonra Swensea derbisinde galip geldi.