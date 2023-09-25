|
Spor

Cardiff City'de Erol Bulut rüzgarı

Erol Bulut yönetiminde Cardiff City deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

10:06 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son 5 maçta 4 galibiyet aldılar.

Son 5 maçta 4 galibiyet aldılar.

Sunderland'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, son 5 maçta 4 galibiyet alarak Championship'te 7'nci sıraya yükseldi.


Üst üste 3. galibiyeti alan ve ligde 7. sıraya yükselen Cardiff City ile Erol Bulut, 2017/18 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.


İngiliz ekibi geçtiğimiz sezon ilk 8 haftada 4 gol atarken bu sezon ilk 8 haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.


Erol Bulut, geçen haftalarda 2 rekoru daha kırmıştı. 9 yıl sonra Carabao Cup'ta tur atlarken 10 yıl sonra Swensea derbisinde galip geldi.




#Erol Bulut
#Cardiff City
#Championship
#Sunderland
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Anne ile oğlunun 'torun' kavgasında kasalar havada uçtu!