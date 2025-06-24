Çaykur Didi Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

Örtü ve taşıyıcı sistemlerin, stadyuma uyumlu olarak çatının taşıyabileceği statik hesaba uygun olarak üretildiği ifade edildiği, kurulumunun yanı sıra gerek kullanım kolaylığı gerekse iş güvenliği açısından örtü sisteminin uyumlu olmasının sağlandığı aktarıldı.

"Yağışlı günlerde kolaylıkla açılıp kapanabilen özelliğe sahip olan örtüler, gün içerisinde belirli saatlerde sistemin bağlı olduğu vinçler yardımıyla kumanda panelinden ayarlanarak çeşitli açılarda değiştirilebilmektedir. Otomatik sistem sayesinde örtü olan alan ve olmayan alan arasında 6 ila 10 derece olacak şekilde yüzey sıcaklıkları fark etmektedir. Aynı şekilde kök sıcaklıkları ısı farkı da özel cihazlarla denetlenmektedir. Böylelikle doğal çim gelişimi için avantaj sağlanmaktadır."