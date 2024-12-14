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Rize'de kazanan çıkmadı: TÜMOSAN Konyaspor bir puanla döndü | ÖZET

Rize'de kazanan çıkmadı: TÜMOSAN Konyaspor bir puanla döndü | ÖZET

18:5714/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
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Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor
Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Rizespor'un golünü 44. dakikada Ali Sowe atarken TÜMOSAN Konyaspor'un golünü 53. dakikada Daniel Aleksic kaydetti. Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.


Mücadelede perdeyi açan golü 44. dakikada Ali Sowe atarken maçın skorunu belirleyen golü 53. dakikada Daniel Aleksic kaydetti.


Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor 20 puanla 8. sırada kaldı. 20 puanlı Rizespor, 9. sıradaki yerini korudu.


ÇAYKUR RİZESPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

7'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Akintola'nın ceza sahasına kadar sürüp, yerden gönderdiği pasta top rakip oyunun eline çarptı. Maçın hakemi müdahale sonrası penaltını noktasını gösterdi.


9'uncu dakikada penatı kullanmak için topun başına geçen Ali Sowe'un şutunu kaleci Slowik kurtardı.


19'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Mithat'ın pasında ceza sahası yayının sağ kısmında topla buluşan Ghezzal'ın sert şutunu kaleci Slowik kurtardı.


44'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Ali Sowe, ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına havadan ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.


ÇAYKUR RİZESPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ SONUCU


ÇAYKUR RİZESPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trendyol Süper Lig
#Çaykur Rizespor
#TÜMOSAN Konyaspor

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