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Spor

Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 33, 60. dakikada Altin Zeqiri(2) ve 82. dakikada Adolfo Gaich kaydetti. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:22 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Rizespor üç golle kazandı.
Rizespor üç golle kazandı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 33, 60. dakikada Altin Zeqiri(2) ve 82. dakikada Adolfo Gaich kaydetti.


Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 48 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanla 10. sıraya geriledi.


ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU


ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Çaykur Rizespor
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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