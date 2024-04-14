Rizespor üç golle kazandı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 33, 60. dakikada Altin Zeqiri(2) ve 82. dakikada Adolfo Gaich kaydetti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 48 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanla 10. sıraya geriledi.
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Çaykur Rizespor
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
15 dakika önce