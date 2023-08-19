Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Süper Lig'in 2.haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor-Alanyaspor maç özeti
12. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Halil İbrahim Pehlivan’ın vuruşu ile top savunma oyuncusundan sekerken topla buluşan Olawoyin’in şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Altin Zeqiri’nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak kurtardı.
34. dakikada Alanyaspor defans hattını zorlayan Çaykur Rizespor’da sol kanattan topla buluşan Altin Zeqiri’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan yapılan ortayı karşılayan Eduardo’nun vuruşu ile top üstten auta çıktı.