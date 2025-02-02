Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçı için flaş paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçına hakem kararları damga vururken Karadeniz temsilcisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadeleye hakem kararları damga vururken Karadeniz temsilcisi maçta 9 kişi kaldı.
Fenerbahçe lehine verilen penaltı ve Rizespor aleyhine verilen iki kırmızı kart kararının ardından, Karadeniz temsilcisinden bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından, hakem Burak Pakkan'a tepki gösteren Rizespor, paylaşımına "Bitti..." notunu düştü.