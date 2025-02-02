Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçı için flaş paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadeleye hakem kararları damga vururken Karadeniz temsilcisi maçta 9 kişi kaldı.

Fenerbahçe lehine verilen penaltı ve Rizespor aleyhine verilen iki kırmızı kart kararının ardından, Karadeniz temsilcisinden bir paylaşım geldi.