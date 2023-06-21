Çebi'den Gedson açıklaması: Dünyanın gözü onun üzerinde

Ahmet Nur Çebi, formalar hakkında ''TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş’ı." sözlerini kullandı.





Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Kulüpler Birliği Toplantısı'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, 'Beşiktaş umurumda değil, desteğinizi de istemiyorum' sözlerini kullandığı iddia edildi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:





"Federasyon yönetimi ve başkanıyla çok hassas olmamıza rağmen uzun süredir bir huzursuzluk yaşıyoruz. Saklanacak tarafı yok. Mümkün olduğu kadar fikirlerimizi beyan ederken saygısızlık yapmamaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar önemli. Bizim ilişkimiz kişisel değil, kurumsal. Bu gözle bakıyorum ve bakmaya devam edeceğim. Ancak bazen konuların şahsileştirildiğini görüyorum. Biraz şahsi bir ifade olmuş. Bu ifadeyi biraz şahsi biraz da kızgınlıkla söyleniş, istemeyerek ağızdan çıkmış bir cümle olarak kabul ediyorum. Başka türlü olma şansı zaten yok. Neden? Niye umursamıyorsunuz, bir göreve talip oluyorsunuz görev TFF başkanlığı, yönetmek için talip oluyorsunuz. Bu kurumun görevi Türk futboluna hizmet etmek. Tek bir görevi var. Türk futbolunun ağası, ağabeyi, paşası olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz. Bunun anlık çıkmış bir cümle olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın umursamayan bir TFF başkanı söz konusu olmaz. Sizin göreviniz Türk futboluna hizmet ederken Beşiktaş'a da hizmet etmek birinci vazifeniz. Bundan şikayet edecekseniz, umursamayacaksanız göreve talip olmazsınız. Beşiktaş'ı umursayacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi bir şansı yok, bunu dileyebilir, gönlüden geçebilir ama maalesef böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Umursamak zorunda. Göreve talip, umursayacaktır, Türk futboluna hizmet ederken Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecektir"





Başkan Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Birbirimizi rencide etmemeliyiz. Yüz yüze bakıyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, "Bizler aile dostuyuz, kamuoyu önünde birbirimize değer verdiğimizi hissettirelim sözünü ilk söyleyenlerden biriyim. Kulüpler Birliği'nde böyle bir arzusu olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. İki taraf da birbirini sevip sayacak. Siz kalkar zafer sarhoşluğuyla, şampiyonluğunuzu konuştuğunuz bir gecede '6 puanda verdim, ne olacak' derseniz, maalesef sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Sayın Başkanın üzüldüğüne üzüldüm, ağabeyimdir, ama kurumsal anlamda '6 puanı da verelim, hatta 3 puanı da verelim' tavrınız üzücü. Diğer camiaları üzücü hareket ederseniz, diğer camialarda size üzücü cevap verir. İnşallah o da bir gün bu yaptığına üzüldüğünü söyler" şeklinde konuştu.





Çebi, "TFF Genel Kurulu'nda yönetime bir isim önerecek misiniz?" sorusunu ise, "Böyle bir talep gelmedi, önermeyi de düşünmüyoruz. Kendileri bu kararları vereceklerdir. Beşiktaş camiasından birilerini arzu ediyorlarsa kendileri bulurlar. TFF'yi yönetecek kişi yönetimini yaparken başkalarına nasıl davranıyorsa bizim camiamıza da aynı şekilde davranır. Beşiktaş'tan birileri olup olmamış çok da önemli değil, Beşiktaş'tan birinin orada olmasına gerek yok. Beşiktaş taraftarı hakkını korumasını, hakkını aramasını bilir. İbra konusuna gelince o gün yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum ama yapacaklarını dinleyeceğiz, pozitif bir gelişme görürsek kendileriyle yola devam ederiz. Gidişatı bir görmemiz gerek. Ne görürsek, onu gösteririz. Cevabımız bu kadar basit" şeklinde yanıtladı.





Başkan Çebi, transfer gündeminde isimleri sık geçen Gedson Fernandes ve Saiss hakkında ise şu ifadeleri kullandı:





"İkisi de benim kıymetli futbolcum. Geçen sene ki başarıları da ortada. Gedson'un müthiş bir çıkışı oldu. Dünyanın başta Premier Lig olmak üzere gözü Gedson'un üzerinde. Verip çekeceğimiz ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmak mümkünken, Gedson'un daha da başarılı olacağını, daha da iyi para kazandıracağını düşündüğüm için gönlüm el vermiyor. Talepler var, görüşmeler yok. Taleplere soğuk bakıyoruz ama zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitme taraftarı değil. Kendisi gitmek için kapınızı çok çalmıyorsa onunla yola devam etmeyi tercih ediyoruz. Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarıl bir süreç geçirdi, lider karakterli bir oyuncumuz, Kendisine yola devam etmeyi arzu ettiğimizi söyledim. Gelen talepler var, kendisi de 'Uygun şeyler olursa yolumu açar mısınız dedi, ama olmazsa Beşiktaş'a zarar veremem' diyor. Kamuoyu Saiss ve Gedson için beklemek zorunda. İki tarafın da, benim de hocanın da görüşü yola devam etme yönünde ama yarın ne olur bilmiyoruz"



















