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Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İspanya La Liga 10. hafta

Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İspanya La Liga 10. hafta

17:2718/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İspanya La Liga 10. haftasında Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk oluyor.
İspanya La Liga 10. haftasında Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk oluyor.

İspanya La Liga 10. haftasında Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk oluyor. Ligde oynadığı son 41 maçta yenilgi almayan Real Madrid 21 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid'e rakip olduğu son sekiz La Liga maçını kaybeden Celta Vigo, en üst ligde bir rakibine karşı yaşadığı en uzun mağlubiyet serisini sonlandırmak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Milli futbolcumuz Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Real Madrid, La Liga 10. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Celta Vigo'ya konuk olduğu son 10 La Liga maçını kaybetmeyen Real Madrid, bu deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Rakibine karşı 71 kez galibiyet elde eden Real, kalan maçlarda 31 yenilgi ve 18 beraberlik elde etti. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruların yanıtları haberimizde.

CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Celta Vigo - Real Madrid maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

CELTA VİGO - REAL MADRİD CANLI SKOR

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#Celta Vigo
#Real Madrid
#İspanya La Liga

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