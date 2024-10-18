Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İspanya La Liga 10. hafta

Real Madrid, La Liga 10. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Celta Vigo'ya konuk olduğu son 10 La Liga maçını kaybetmeyen Real Madrid, bu deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Rakibine karşı 71 kez galibiyet elde eden Real, kalan maçlarda 31 yenilgi ve 18 beraberlik elde etti. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruların yanıtları haberimizde.