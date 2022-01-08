Cengiz Ünder'den tarihi gol

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Marsilya, deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi.
Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
Bordeaux'yu deplasmanında 44 yıl sonra yenmeyi başaran Marsilya, puanını 36'ya yükseltti ve lider PSG'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
İşte Cengiz Ünder'in 44 yıllık hasrete son veren o golü:
😎 🚀 Cengiz Ünder, Bordeaux savunmasını ip gibi diziyor!
🇫🇷 #Ligue1UberEats'te 5. golü pic.twitter.com/vKgz364TIa
😎 🚀 Cengiz Ünder, Bordeaux savunmasını ip gibi diziyor!