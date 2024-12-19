Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Cercle Brugge - Başakşehir maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.
Belçika'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Macar hakem Vad düdük çalacak.
Turuncu-lacivertliler, karşılaşma tamam ya da devam anlamı taşıyor. Temsilcimiz, galip gelmesi halinde play-off oynama hakkını elde edecek.
Başakşehir'de sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek.
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Efekele, Francis, De Wilde, Magnee, Minda, Olaigbe, Denkey.
Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek.