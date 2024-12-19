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Cercle Brugge - Başakşehir || Canlı izle - Canlı sonuç

Cercle Brugge - Başakşehir || Canlı izle - Canlı sonuç

20:5319/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Başakşehir
Başakşehir

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Cercle Brugge - Başakşehir maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.


Belçika'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Macar hakem Vad düdük çalacak.


Turuncu-lacivertliler, karşılaşma tamam ya da devam anlamı taşıyor. Temsilcimiz, galip gelmesi halinde play-off oynama hakkını elde edecek.


Başakşehir'de sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek.


CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER:

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Efekele, Francis, De Wilde, Magnee, Minda, Olaigbe, Denkey.

Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek.


CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR


CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Cercle Brugge - Başakşehir maçını canlı izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU


#Başakşehir
#Cercle Brugge
#UEFA Konferans Ligi

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