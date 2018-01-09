Chedjou: Hakan Balta'ya çok üzüldüm

4 sezon Galatasaray forması giydikten sonra Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Kamerunlu defans oyuncusu Aurelien Chedjou, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen tecrübeli oyuncu Sabah'taki röportajında Galatasaray'dan ayrılış süreci ve Igor Tudor'a dair şunları söyledi:
"Ayrılık şeklim beklediğim gibi değildi"
- Türkiye'de kupalar kazandırmış, güzel anılar biriktirdiğim Galatasaray hakkında kesinlikle kötü konuşmam. Ama şu an kulüpte olmayan biri, ki ismi bende kalsın, beni hayal kırıklığına uğrattı. Futbol bu, inişler çıkışlar olabilir ama ayrılık şeklim istediğim ve beklediğim gibi olmadı.
"Hakan Balta'ya çok üzüldüm"
- Hakan Balta senelerce hem Galatasaray'a hem Milli Takım'a hizmet etti. Her pozisyonda nerede ihtiyaç varsa oynadı ve hiç şikayet etmedi. Takıma al, hoca tercihidir oynatma. Ama kadro dışı bırakma! Bu süreçte yaşananlardan dolayı en çok Hakan'a üzüldüm. Bu saygıyı hak ediyordu. Nigel De Jong'un kariyeri ortada. Manchester City ve Milan'da kadro dışı kalmamıştı. Sneijder kahraman olarak geldi, kötü adam olarak gönderildi. Bu kadar fark normal değil. Olmaması gereken şeyler. Futbolculuğundan kurtulamamış hocanın kararı (Tudor'u kastediyor).
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