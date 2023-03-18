|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Chelsea-Everton: 2-2

Premier Lig'de Chelsea, 89. dakikada yediği golle Everton ile 2-2 berabere kalarak galibiyeti kaçırdı. Maviler ligde bu sezon 8. kez beraberlik yaşadı.

23:13 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Chelsea evinde iki puan bıraktı

Chelsea evinde iki puan bıraktı

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea ve Everton, Stamford Bridge'te karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken 51. dakikada Joao Felix takımını 1-0 öne geçirdi. Everton 69'da Doucoure ile skora denge getirirken, Chelsea 76'da Havertz'in penaltı golüyle yeniden öne geçti.

Son dakikada eşitlik geldi

Konuk ekip 89. dakikada Simms'in golüyle yeniden beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Premier Lig'de 8. beraberliğini yaşayan Chelsea puanını 38, Everton ise 26 yaptı.





#Chelsea
#Everton
#Premier Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.