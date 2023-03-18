Chelsea evinde iki puan bıraktı
Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea ve Everton, Stamford Bridge'te karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken 51. dakikada Joao Felix takımını 1-0 öne geçirdi. Everton 69'da Doucoure ile skora denge getirirken, Chelsea 76'da Havertz'in penaltı golüyle yeniden öne geçti.
Son dakikada eşitlik geldi
Konuk ekip 89. dakikada Simms'in golüyle yeniden beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Premier Lig'de 8. beraberliğini yaşayan Chelsea puanını 38, Everton ise 26 yaptı.