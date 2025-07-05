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Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finalde

Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finalde

10:535/07/2025, Cumartesi
AA
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Chelsea, kupada mücadele eden diğer Brezilya ekibi Fluminense ile yarı finalde karşılaşacak.
Chelsea, kupada mücadele eden diğer Brezilya ekibi Fluminense ile yarı finalde karşılaşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Chelsea, Palmeiras'ı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Cole Palmer'ın 16. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.


Palmeiras'ın Estevao'nun 53. dakikadaki golüyle beraberliği sağladığı karşılaşmada İngiliz ekibi, 83. dakikada Agustin Giay'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.


Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.



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