Spor Chelseanin santrforu Broja sezonu kapattı
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Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı

Dünya Kupası arasında Chelsea bir oyuncusunu da sakatlığa kurban verdi. Aston Villa maçında sakatlanan Armando Broja sezonu kapattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Chelseade bir isim daha sakatlığa kurban gitti: Broja sezonu kapadı!
Chelsea altyapısından çıkan Broja, Arnavutluk milli takımıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asist yaptı.

Premier Lig ekibi Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santrforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın, ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.

  • Broja bu sezon Chelsea formasıyla 18 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.


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