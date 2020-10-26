SÜPER LİG

CHP'li İlayda Kılınç skandal paylaşımı için özür diledi: Çok pişmanım

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, derbi öncesi Trabzon ve Trabzonspor'a yönelik skandal paylaşımı nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlayda Kılınç, tepki çeken paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapatmıştı.

İlayda Kılınç, tepki çeken paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı küfür içerikli paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim..." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Disiplin soruşturması başlatılıyor

CHP İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, tepki çeken paylaşımı sonrası İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını açıkladı.

Özür diledi

Gelen tepkiler üzerine İlayda Kılınç, kapattığı sosyal medya hesabını yeniden açarak bir özür mesajı yayımladı. Çektiği videoda çok pişman olduğunu belirten Kılınç, "Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.

CHP'li İlayda Kılınç'tan derbi öncesi skandal ötesi paylaşım
CHP'li İlayda Kılınç'tan derbi öncesi skandal ötesi paylaşım

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe'nin, sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesi CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'tan, Trabzon'u hedef alan skandal bir paylaşım geldi.Kılınç, sosyal medya hesabından küfür içerikli paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim..." şeklinde ifadeler kullandı."Özür diliyoruz, gerekeni yapacağız"Büyük tepki çeken bu paylaşım üzerine CHP Isparta Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Erkan, "Yapılan paylaşım yüzünden özür diliyoruz. Yapılması gereken işlemleri başlatacağız" açıklamasında bulundu.CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç&#39;dan, Fenerbahçe&#39;nin Trabzonspor&#39;la oynayacağı maç öncesi çirkin tweet: &quot;Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim...&quot; pic.twitter.com/hV1kiSubJy&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 25, 2020

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