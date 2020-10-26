CHP'li İlayda Kılınç skandal paylaşımı için özür diledi: Çok pişmanım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı küfür içerikli paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim..." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Disiplin soruşturması başlatılıyor

CHP İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, tepki çeken paylaşımı sonrası İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını açıkladı.

Özür diledi

Gelen tepkiler üzerine İlayda Kılınç, kapattığı sosyal medya hesabını yeniden açarak bir özür mesajı yayımladı. Çektiği videoda çok pişman olduğunu belirten Kılınç, "Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim.

Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim pic.twitter.com/8wUTPUuRvY — iloş (@ilaydaakilinc) October 25, 2020