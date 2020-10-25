SÜPER LİG

CHP'li İlayda Kılınç'tan derbi öncesi skandal ötesi paylaşım

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi skandal bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim" ifadelerini kullandığı paylaşımı büyük tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılınç'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kılınç'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe'nin, sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesi CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'tan, Trabzon'u hedef alan skandal bir paylaşım geldi.

Kılınç, sosyal medya hesabından küfür içerikli paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim..." şeklinde ifadeler kullandı.

"Özür diliyoruz, gerekeni yapacağız"

Büyük tepki çeken bu paylaşım üzerine CHP Isparta Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Erkan, "Yapılan paylaşım yüzünden özür diliyoruz. Yapılması gereken işlemleri başlatacağız" açıklamasında bulundu.

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