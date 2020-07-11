Christoph Daum İngiltere'de iş başvurusunda bulundu

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, İngiltere'de hocalık yapmak istiyor. Alman teknik adam son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı'ndan 3 yıl önce ayrılmıştır. Bu süreyi boşta geçiren Daum, Bristol City için iş başvurusu yaptı.

Bristol Live adlı sitenin haberine göre, Bristol City CEO'su Mark Ashton, deneyimli teknik adamın kulübe iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca diğer İngiliz basınında yer alan haberlerde, Daum'un birçok takımda çalıştığı ve tecrübesinden dolayı kulüpte görev alabileceği iddia edildi. İngiltere Championship puan durumunda Bristol City 12. sırada yer alıyor.

Christoph Daum Fenerbahçe iddialarına cevap verdi: Geri mi dönüyor? Süper Lig'de 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve şampiyonluk yarışından iyice kopan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Ali Koç yönetiminin, Ersun Yanal ile yollarını ayırmasından sonra, sarı-lacivertli takım için birçok teknik direktörün ismi anılıyordu.Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez şampiyonluk yaşayan ve ismi şuanda sarı-lacivertli camiayla anılan Christoph Daum Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den sportif direktörlük ya da teknik direktörlük konusunda teklif almadım. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda ne düşüneceği sorusuna da yanıt veren Daum, "Böyle bir teklif olursa bunun kararını başkan ile konuşarak verebiliriz. Bu konuyla ilgili çok fazla açıklama yapmak da istemiyorum" cevabını verdi.66 yaşındaki Alman futbol adamı ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştırmıştı.Galeri: Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü Ali Koç'a söyledim

Christoph Daum daha önce, Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, Bursaspor, Romanya Milli Takımı gibi pek çok takımda görev almıştı. Alman teknik adam ülkemizde 94/95 sezonunda Beşiktaş ve 2003/2004 ile 2004/2005 sezonlarında Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Christoph Daum ile bir görüşme gerçekleştirdi.



──Alman çalıştırıcının maliyetinin yüksek olması sebebiyle Başkent ekibi Erol Bulut ve Samet Aybaba alternatiflerine yöneldi.

(🖇TRT Spor) pic.twitter.com/HsAEbDETMz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 1, 2019