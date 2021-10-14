Cicaldau transfer edilmesini istediği ismi açıkladı

Galatasaray'ın bu sezon Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma transfer tavsiyesinde bulundu.
Rumen basınına konuşan Cicaldau, "Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim" dedi.
24 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşıyla birlikte oynamaktan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.
- Her iki kanat bölgesinin dışında santrfor da oynayabilen Andrei Ivan, bu sezon Universitatea Craiova formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol attı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.