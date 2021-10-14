Spor Cicaldau transfer edilmesini istediği ismi açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Cicaldau transfer edilmesini istediği ismi açıkladı

Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, eski takım arkadaşı Andrei Ivan'ın Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cicaldau transfer edilmesini istediği ismi açıkladı
Yaz transfer döneminde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'ın bu sezon Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma transfer tavsiyesinde bulundu.

Rumen basınına konuşan Cicaldau, "Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim" dedi.

24 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşıyla birlikte oynamaktan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.


  • Her iki kanat bölgesinin dışında santrfor da oynayabilen Andrei Ivan, bu sezon Universitatea Craiova formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol attı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Andrei Ivan ile Alexandru Cicaldau
Andrei Ivan ile Alexandru Cicaldau
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.