Cicaldau transfer edilmesini istediği ismi açıkladı

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MHP'li Yalçın'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: Lime lime olacaklar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. "İP Müdiresiyle nasipsiz ve nesepsiz partisinin hazin akıbetini şimdiden görür gibiyiz" diyen Yalçın, "Çok uzak olmayan bir gelecekte lime lime olacaklar, tel tel döküleceklerdir." ifadesini kullandı.