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Spor

Copa America'da üçüncü Uruguay

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da normal süresi 2-2 biten üçüncülük maçında penaltılarda Kanada'ya 4-3 üstünlük sağlayan Uruguay, üçüncü oldu.

14:36 - 14/07/2024 Pazar
AA
Uruguaylı futbolcular üçüncülük madalyalarını aldı.
Uruguaylı futbolcular üçüncülük madalyalarını aldı.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonun Kuzey Carolina'nın Charlotte kentindeki Bank of Amerika Stadı'nda üçüncülük müsabakasında Kanada ile Uruguay karşılaştı.


Uruguay, karşılaşmanın 8. dakikasında Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 22. dakikada Ismael Kone ile karşılık veren Kanada skoru eşitledi.


Maçın ilk yarısı 1-1 berabere geçildi.


İkinci yarıda Kanada, 80. dakikada Jonathan David'in attığı golle 2-1 öne geçti. Ancak Uruguay, 90+2. dakikada Luis Suarez'in kaydettiği golle 2-2 eşitliği sağladı ve normal süre bu skorla sona erdi.


Seri penaltılara kalan maçta Uruguay'da penaltıları Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta ve Luis Suarez gole çevirdi. Kanada da ise penaltıları Jonathan David, Moise Bombito, Mathieu Choiniere gole çevirdi ancak Ismael Kone ve Alphonso Davies ise kaçırdı.


Rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Uruguay, 2024 Kupa Amerika'da üçüncü oldu.



#Copa America
#Uruguay
#Kanada
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