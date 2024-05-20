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Spor

Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Çorum FK evinde Bodrumspor’u ağırlıyor. Çorum FK 1. turda Kocaelispor 2-1 yenerek 2. tura çıkmaya hak kazandı. Bodrumspor ise Boluspor’u 2-0 yenerek Çorum FK’nın 2. turda rakibi oldu. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çorum FK - Bodrum FK maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:19 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Çorum FK evinde Bodrumspor’u ağırlıyor.
TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Çorum FK evinde Bodrumspor’u ağırlıyor.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Çorum FK ve Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Peki, Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları…

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Bodrum FK maçı
bu akşam saat 20.00
’de başlayacak. Karşılaşma
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÇORUM FK - BODRUMSPOR CANLI SKOR

ÇORUM FK - BODRUMSPOR CANLI İZLE

Çorum FK - Bodrum FK maçını canlı izlemek için

TRT SPOR CANLI YAYIN EKRANI

TRT Spor canlı yayın ekranı için

TRENDYOL 1. LİG 2. TUR MAÇINDA RÖVANŞ OYNANACAK MI?

1. Lig 2. tur play-off maçı 2 kez oynanacak.



#Çorum FK
#Bodrumspor
#1. Lig
#play-off
44 dakika önce
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