TFF 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Çorum FK evinde Bodrumspor’u ağırlıyor.
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Çorum FK ve Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Peki, Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları…
ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Bodrum FK maçı
bu akşam saat 20.00
’de başlayacak. Karşılaşma
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ÇORUM FK - BODRUMSPOR CANLI SKOR
ÇORUM FK - BODRUMSPOR CANLI SKOR
ÇORUM FK - BODRUMSPOR CANLI İZLE
ÇORUM FK - BODRUMSPOR CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI YAYIN EKRANI
TRT SPOR CANLI YAYIN EKRANI
TRENDYOL 1. LİG 2. TUR MAÇINDA RÖVANŞ OYNANACAK MI?
TRENDYOL 1. LİG 2. TUR MAÇINDA RÖVANŞ OYNANACAK MI?
1. Lig 2. tur play-off maçı 2 kez oynanacak.
#Çorum FK
#Bodrumspor
#1. Lig
#play-off
44 dakika önce