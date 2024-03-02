1. Lig 25. haftasında Bodrum FK ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Olaylı maçta Eyüpspor bulduğu tek golle galip geldi. Gol 12. dakikada Fredy’den geldi. Bodrumspor - Eyüpspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumu haberimizde.

Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.