|
Spor

Eyüpspor olaylı Bodrumspor deplasmanından tek golle galip geldi | ÖZET

Trendyol 1. Lig 25. haftasında Bodrumspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Maç Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 12’de Fredy’den geldi. Maçın 55. dakikasında Caner Erkin ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın ilk yarısında olaylar çıktı ve müsabakada bir süre durdu. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmada yeniden başladı. Bodrumspor - Eyüpspor maç özeti haberimizde.

15:44 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:57 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 25. haftasında Bodrumspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Maç Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol 1. Lig 25. haftasında Bodrumspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Maç Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

1. Lig 25. haftasında Bodrum FK ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Olaylı maçta Eyüpspor bulduğu tek golle galip geldi. Gol 12. dakikada Fredy’den geldi. Bodrumspor - Eyüpspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumu haberimizde.

BODRUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Bodrumspor - Eyüpspor maç özetini izlemek için

BODRUMSPOR - EYÜPSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI

Bodrum FK-Eyüpspor maçında büyük gerginlik, başkanlar yatıştırmak için sahaya indi

1'inci Lig'deki Süper Lig yarışında lider Eyüpspor ile Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu, sahaya başkanlar girdi.

Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.

Ev sahibi taraftarlar tribünden sahaya ve konuk ekibin yedek kulübesine yabancı madde yağdırırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yedek futbolculardan Uğur Demirok'a atılan yabancı maddeler isabet etti. Turan, kendisine yabancı madde atan taraftarlara sert tepki verirken, küfürlü cümleler de kullandı.

Uğur Demirok, yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayıp, yüzünde morluklar oluşurken, ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü. Olaylar üzerine kulüp başkanları gerginliği yatıştırmak için sahaya indi.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İki başkan tek tek tribünleri gezip uzun süre taraftarlarla diyalog kurarak taşkınlıkların son bulmasını istediler.

Yaklaşık 15 dakika duran oyun, gerginliğin azalmasıyla tekrar başlatıldı. Hakem Gürcan Hasova ve yardımcıları oyunun durmasıyla yaklaşık 65 dakika süren ilk yarı tamamlandığında saha içinde çevik kuvvet ekipleri nezaretinde soyunma odasına gidebildi.






#Bodrumspor
#Eyüpspor
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile Destek ödeme takvimi: 2024 Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama ekranı...