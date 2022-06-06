Cristian Pavon'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması: "Şansı yok"

Takımı dünyaca ünlü Portekizli hoca Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. 67 yaşındaki hocanın vermiş olduğu listeye göre hareket eden sarı-lacivertli takımın, rotasını Güney Amerika'ya çevirdiği öğrenildi.

"Şansı yok"

Kreatif yönü güçlü ve izleyenleri heyecanlandıracak bir isimle anlaşmak isteyen Fenerbahçe'nin, haziran ayı sonunda Boca Juniors ile yollarını ayıracak olan Cristian Pavon'a teklif götürdüğü iddia edilmişti. Yeni Şafak Spor'a açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Fernando Hidalgo, şu anda Fenerbahçe'de dahil olmak üzere hiçbir takımının Pavon için bir şansının olmadığını söyledi.

Atletico Mineiro ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Boca Juniors ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cristian Pavon'un, Atletico Mineiro ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Arjantinli oyuncunun temmuz ayından itibaren yeni takımına katılacağı ifade edilirken, bu sezon toplamda 32 maçta süre alan Pavon, 4 gol ve 6 asistle oynadı.

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