Spor Cristian Pavonun menajerinden Fenerbahçe açıklaması "Şansı yok"
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Cristian Pavon'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması: "Şansı yok"

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin haziran ayı sonunda Boca Juniors ile yollarını ayıracak olan Cristian Pavon'a teklif götürdüğü iddia edilmişti. Yeni Şafak Spor'a konuşan Pavon'un menajeri Fernando Hidalgo, sarı-lacivertli takımın bu transfer konusunda hiçbir şansının olmadığını söyledi.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
​Cristian Pavonun menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Şansı yok
Transfermarkt verilerine göre Cristian Pavon'un güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Takımı dünyaca ünlü Portekizli hoca Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. 67 yaşındaki hocanın vermiş olduğu listeye göre hareket eden sarı-lacivertli takımın, rotasını Güney Amerika'ya çevirdiği öğrenildi.

"Şansı yok"

Kreatif yönü güçlü ve izleyenleri heyecanlandıracak bir isimle anlaşmak isteyen Fenerbahçe'nin, haziran ayı sonunda Boca Juniors ile yollarını ayıracak olan Cristian Pavon'a teklif götürdüğü iddia edilmişti. Yeni Şafak Spor'a açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Fernando Hidalgo, şu anda Fenerbahçe'de dahil olmak üzere hiçbir takımının Pavon için bir şansının olmadığını söyledi.

  • Atletico Mineiro ile 4 yıllık anlaşma sağladı
  • Boca Juniors ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cristian Pavon'un, Atletico Mineiro ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Arjantinli oyuncunun temmuz ayından itibaren yeni takımına katılacağı ifade edilirken, bu sezon toplamda 32 maçta süre alan Pavon, 4 gol ve 6 asistle oynadı.

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