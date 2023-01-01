Cristiano Ronaldo Arabistan'daki ilk maçında şov yaptı

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, bu ülkedeki ilk maçına özel bir organizasyonda çıktı.

Arabistan'ın iki büyük takımı olan Al Nassr ve Al Hilal'in karması olan Riyad All Star'ın formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, PSG karşısında 45 dakikada 2 gol atmayı başardı.