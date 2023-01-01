Cristiano Ronaldo Arabistan'daki ilk maçında şov yaptı

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Cristiano Ronaldo, Arabistan'daki ilk maçında 45 dakikada 2 gol attı.
Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, bu ülkedeki ilk maçına özel bir organizasyonda çıktı.
Arabistan'ın iki büyük takımı olan Al Nassr ve Al Hilal'in karması olan Riyad All Star'ın formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, PSG karşısında 45 dakikada 2 gol atmayı başardı.
Cristiano Ronaldo'nun ilk golü sonrasında büyük sevinç yaşayan Arap futbolseverler, yıldız oyuncunun klasikleşen gol sevincine eşlik etmenin mutluluğunu yaşadı.