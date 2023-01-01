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Spor

Cristiano Ronaldo Arabistan'daki ilk maçında şov yaptı

Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da çıktığı ilk maçta PSG'ye karşı mücadele etti. 37 yaşındaki futbolcu, Riyad karması takımının formasıyla 45 dakikada 2 gol attı.

21:24 . 19/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo, Arabistan'daki ilk maçında 45 dakikada 2 gol attı.

Cristiano Ronaldo, Arabistan'daki ilk maçında 45 dakikada 2 gol attı.

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, bu ülkedeki ilk maçına özel bir organizasyonda çıktı.

Arabistan'ın iki büyük takımı olan Al Nassr ve Al Hilal'in karması olan Riyad All Star'ın formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, PSG karşısında 45 dakikada 2 gol atmayı başardı.

Cristiano Ronaldo'nun ilk golü sonrasında büyük sevinç yaşayan Arap futbolseverler, yıldız oyuncunun klasikleşen gol sevincine eşlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

İşte Ronaldo'nun PSG maçında attığı goller;

Cristiano Ronaldo'nun eşitliği sağladığı gol ve yaşanılan sevinç (1-1)

Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sevinç anı.

Cristiano Ronaldo'nun takımının eşitliği sağladığı gol. (2-2)

#Cristiano Ronaldo
#Riyad All Star
#PSG
1 hour ago
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Cristiano Ronaldo Arabistan'daki ilk maçında şov yaptı
ÖZET | Riyad All Star-PSG: 4-5
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