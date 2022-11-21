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Cristiano Ronaldo: Kurşun geçirmez ve demir gibi sağlamım

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi. Ronaldo ayrıca gazetecilere, 'kurşun geçirmez' ve 'demir gibi sağlam' olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Cristiano Ronaldo: Kurşun geçirmez ve demir gibi sağlamım
Manchester'da kötü günler geçiren Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı idmanında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti

Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.

"Lütfen sormayın"

Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

  • "Kurşun geçirmez"
  • Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.

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