Cristiano Ronaldo: Kurşun geçirmez ve demir gibi sağlamım Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi. Ronaldo ayrıca gazetecilere, 'kurşun geçirmez' ve 'demir gibi sağlam' olduğunu söyledi.

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