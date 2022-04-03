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Spor CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcının golüyle kurtardı
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CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcı'nın golüyle kurtardı

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'nın Ural ile karşılaştığı mücadelenin son dakikalarında takımına bir puanı getiren golü kaydetti. Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti.

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Haber Merkezi AA
CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcının golüyle kurtardı
Yusuf Yazıcı Rusya'da 7. golünü kaydetti

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ural ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın duraklama dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ural'ı konuk etti.

CSKA Moskova'dan Diveyev'in 4 ve Bijol'un (kendi kalesine) 7. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi. Bicfalvi 55. dakikada Ural'ı öne geçirdi ancak CSKA Moskova, Yusuf'un 90 4'üncü dakikada penaltıdan attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti.

CSKA Moskova puanını 43'e, Ural da 21'e çıkardı.
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