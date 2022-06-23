CSKA Moskova'nın bonservisini alamadığı Yusuf Yazıcı'ya ses getiren teklif

Rusya'da başarılı bir ikinci yarı geçiren Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ve Lille kulüplerinin anlaşamaması nedeniyle Fransa'ya geri döndü.
Lille'de yeni sezon kampına katılması beklenen milli futbolcuya Rusya'nın bir başka dev takımı Zenit'in talip olduğu belirtildi.
CSKA Moskova'nın bonservisi için anlaşma sağlayamadığı oyuncunun transferi için Lille kulübüyle görüşen Zenit'in bonservis soruşturması yaptığı aktarıldı.
- Hatırlanacağı üzere Lille, Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova'dan 12 milyon euro bonservis istemişti.
Yusuf Yazıcı'nın önceliğinin İspanya La Liga olduğu ve ilk aşamada oradan gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.