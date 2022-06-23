Spor CSKA Moskovanın bonservisini alamadığı Yusuf Yazıcıya ses getiren teklif
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CSKA Moskova'nın bonservisini alamadığı Yusuf Yazıcı'ya ses getiren teklif

Sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren Yusuf Yazıcı, kulübü Lille'e geri döndü. Satın alma opsiyonu kullanılamayan futbolcunun bir başkan Rus takımından teklif aldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CSKA Moskovanın bonservisini alamadığı Yusuf Yazıcıya ses getiren teklif
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da çıktığı 12 maçta 8 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Rusya'da başarılı bir ikinci yarı geçiren Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ve Lille kulüplerinin anlaşamaması nedeniyle Fransa'ya geri döndü.

Lille'de yeni sezon kampına katılması beklenen milli futbolcuya Rusya'nın bir başka dev takımı Zenit'in talip olduğu belirtildi.

CSKA Moskova'nın bonservisi için anlaşma sağlayamadığı oyuncunun transferi için Lille kulübüyle görüşen Zenit'in bonservis soruşturması yaptığı aktarıldı.

  • Hatırlanacağı üzere Lille, Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova'dan 12 milyon euro bonservis istemişti.

Yusuf Yazıcı'nın önceliğinin İspanya La Liga olduğu ve ilk aşamada oradan gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.
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