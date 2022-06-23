CSKA Moskova'nın bonservisini alamadığı Yusuf Yazıcı'ya ses getiren teklif

Spor

Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama: "Biz geleceğe bakacağız"

Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya değinen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an futbol adına çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz" dedi.