Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 27. haftasında deplasmanda Damak’a konuk olacak. Maç bu akşam 22.00’de başlayacak. Peki, Damak - Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
DAMAK - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
DAMAK - AL NASSR CANLI SKOR
DAMAK - AL NASSR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
DAMAK
30 Moustapha Zeghba
3 Abdelkader Bedrane
15 Farouk Chafai
10 Kevin N'Koudou
11 Abdulaziz Al Bishi
20 Dhari Sayyar Al Anazi
23 Abdulaziz Majrashi
31 Nicolae Stanciu
49 Ahmed Zain
51 Ramzi Solan
16 Bader Munshi
AL NASSR
26 David Ospina
4 Abdulhakim Al Fatil
12 Nawaf Boushal
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
8 Abdulmajeed Al Sulaiheem
14 Sami khalil Al Naji
25 Otavio
29 Abdulrahman Ghareeb
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane