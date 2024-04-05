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Spor

Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig 27. haftasında Al Nassr deplasmanda Damak ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Evinde Al Nassr’a karşı son galibiyetini 2021 yılında Damak, ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Deplasmanda oynadığı son 5 maçı kazanan Al Nassr ise rakibine karşı oynadığı son 5 maçı da kazandı. Peki, Damak - Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

15:45 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Pro Lig 27. haftasında Al Nassr deplasmanda Damak ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan Pro Lig 27. haftasında Al Nassr deplasmanda Damak ile karşılaşacak.

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 27. haftasında deplasmanda Damak’a konuk olacak. Maç bu akşam 22.00’de başlayacak. Peki, Damak - Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

DAMAK - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig 27. haftası Damak - Al Nassr maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
’dan naklen yayınlanacak.

DAMAK - AL NASSR CANLI SKOR

DAMAK - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

DAMAK

30 Moustapha Zeghba

3 Abdelkader Bedrane

15 Farouk Chafai

10 Kevin N'Koudou

11 Abdulaziz Al Bishi

20 Dhari Sayyar Al Anazi

23 Abdulaziz Majrashi

31 Nicolae Stanciu

49 Ahmed Zain

51 Ramzi Solan

16 Bader Munshi

AL NASSR

26 David Ospina

4 Abdulhakim Al Fatil

12 Nawaf Boushal

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

8 Abdulmajeed Al Sulaiheem

14 Sami khalil Al Naji

25 Otavio

29 Abdulrahman Ghareeb

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI





#Damak
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
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