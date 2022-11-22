ÖZET | Danimarka - Tunus: 0-0

Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda karşılaşmalar oynanmaya başladı. İlk maçta Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada 23. dakikada Tunus'un attığı gol, 55. dakikada ise Danimarka'nın attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
- D Grubu'nda alınan bu sonuçla birlikte Tunus ve Danimarka puanını 1 yaptı. Gruptaki diğer karşılaşma ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.
Danimarka-Tunus maç özeti
Danimarka-Tunus maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Cornelius'un kaçırdığını inanılmaz pozisyon!pic.twitter.com/CGtQSWVvDN
Cornelius'un kaçırdığını inanılmaz pozisyon!pic.twitter.com/CGtQSWVvDN— SPOR (@yenisafakspor) November 22, 2022