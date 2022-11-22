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ÖZET | Danimarka - Tunus: 0-0

Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı. Bu mücadele aynı zamanda şuana kadar Dünya Kupası'nda gol sesi çıkmayan ilk maç oldu. Gruplarındaki diğer karşılaşmada Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Danimarka-Tunus 0-0 maç özeti izle: Dünya Kupası maç özetleri
Danimarka-Tunus karşılaşmasından bir kare

Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda karşılaşmalar oynanmaya başladı. İlk maçta Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada 23. dakikada Tunus'un attığı gol, 55. dakikada ise Danimarka'nın attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

  • D Grubu'nda alınan bu sonuçla birlikte Tunus ve Danimarka puanını 1 yaptı. Gruptaki diğer karşılaşma ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.

Danimarka-Tunus maç özeti

Danimarka-Tunus maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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