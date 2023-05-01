David Beckham yıllardır gizlediği hastalığını açıkladı

Beckham şunları söyledi:

"O kadar çok temizlik yapıyorum ki dürüst olmak gerekirse eşimin bile bu davranışımdan memnun olduğunu söyleyemem. Sabahları evde aşağı kata inmekten nefret ediyorum. Çünkü alt katta ortalıkta bardaklar, tabaklar ve kaseler oluyor. Her bir mumu temizlemek için etrafta dolaşmak da oldukça yorucu."