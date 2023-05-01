David Beckham yıllardır gizlediği hastalığını açıkladı

David Beckham
İngiliz efsane David Beckham, "Obsesif kompulsif bozukluk" (OKB) ile mücadele ettiğini ilk kez kamuoyuna açıkladı. OKB, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı etkileyecek düzeye gelmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Yakında yayınlanacak bir belgeselde konuşan David Beckham, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları düz hatlar veya çiftler halinde tuttuğunu itiraf etti. Ayrıca gece ailesi uyuduktan sonra saatlerce temizlik yaptığını ve eşyaları düzelttiğini söyledi.
Bu oldukça yorucu
OKB nedir?
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtülerin yarattığı kaygı ya da rahatsızlığa neden olan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kompulsiyon diye tabir edilen devamlı tekrar eden davranışlar ile karakterizedir. OKB'si bulunan insanlar mantık dışı olduğunu bildiği halde rahatlayabilmek için tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol edemediği bu düşüncelerden kurtulmak adına bazı hareketleri defalarca yaparlar.