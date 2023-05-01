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Spor

David Beckham yıllardır gizlediği hastalığını açıkladı

İngiliz efsane David Beckham yıllardır obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini açıkladı. Yakında yayınlanacak bir belgeselde konuşan David Beckham, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları düz hatlar veya çiftler halinde tuttuğunu itiraf etti.

17:25 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
David Beckham

David Beckham

İngiliz efsane David Beckham, "Obsesif kompulsif bozukluk" (OKB) ile mücadele ettiğini ilk kez kamuoyuna açıkladı. OKB, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı etkileyecek düzeye gelmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Yakında yayınlanacak bir belgeselde konuşan David Beckham, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları düz hatlar veya çiftler halinde tuttuğunu itiraf etti. Ayrıca gece ailesi uyuduktan sonra saatlerce temizlik yaptığını ve eşyaları düzelttiğini söyledi.

Bu oldukça yorucu

Beckham şunları söyledi:
"O kadar çok temizlik yapıyorum ki dürüst olmak gerekirse eşimin bile bu davranışımdan memnun olduğunu söyleyemem. Sabahları evde aşağı kata inmekten nefret ediyorum. Çünkü alt katta ortalıkta bardaklar, tabaklar ve kaseler oluyor. Her bir mumu temizlemek için etrafta dolaşmak da oldukça yorucu."

OKB nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtülerin yarattığı kaygı ya da rahatsızlığa neden olan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kompulsiyon diye tabir edilen devamlı tekrar eden davranışlar ile karakterizedir. OKB'si bulunan insanlar mantık dışı olduğunu bildiği halde rahatlayabilmek için tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol edemediği bu düşüncelerden kurtulmak adına bazı hareketleri defalarca yaparlar.



#David Beckham
#OKB
#Futbol
17 dakika önce
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