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Dele Alli Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Everton forması giyen 26 yaşındaki Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dele Alli Beşiktaşta
Dele Alli'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde yeni sezona giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen 26 yaşındaki Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Satın alma opsiyonu var

Uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından mutlu sona ulaşan Beşiktaş, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurdu. Siyah-beyazlı takım, Dele Alli'nin bonservisini almak isterse Everton'a 8 milyon euro ödeyecek.

  • Bu sezon 2 maçta 38 dakika süre alan Dele Alli'nin, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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