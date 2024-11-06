Porto forması giyen 20 yaşındaki Deniz Gül, Türk Milli takımını tercih etti. Yaşanan gelişmenin ardından binlerce futbol sever ‘Deniz Gül kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?’ sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte soruların cevapları.

DENIZ GÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Deniz Gül, Türk asıllı İsveçli profesyonel bir futbolcudur. Özellikle genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Deniz, geleceğin önemli futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

2 Temmuz 2004 tarihinde İsveç'te doğan Deniz Gül, şu anda 20 yaşındadır. Santrafor mevkiinde oynayan Deniz, hem hava toplarında hem de yerden pas oyununda oldukça başarılıdır.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine İsveç'in alt yaş kategorilerindeki takımlarında başlayan Deniz Gül, daha sonra Hammarby IF takımında forma giymiştir. Gösterdiği başarılı performansın ardından Portekiz devi Porto tarafından transfer edilmiştir. Porto'ya transferi, Türk futbolseverleri de heyecanlandırmıştır.

MİLLİ TAKIMI TERCİH ETTİ

1.90 boyundaki Deniz Gül'ün hangi milli takımı seçtiği de belli oldu. SportBladet'in haberine göre; Porto forması giyen 20 yaşındaki Deniz Gül, Türk Milli takımını tercih etti. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Gül, sezon başında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olmuştu.

Deniz Gül bu sezon çıktığı 23 maçta, 5 gol ve 2 asistle oynadı.







