Yurt dışında forma giyen gurbetçi futbolcuları takip eden Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, kariyerini Portekiz'de sürdüren Deniz Gül'ü mercek altına almıştı. İsveç U19-U20 ve U21 formaları giyen 20 yaşındaki oyuncu için A Milli Takımımız harekete geçmişti.





Deniz Gül hangi ülkeyi tercih etti?

1.90 boyundaki Deniz Gül'ün hangi milli takımı seçtiği de belli oldu. SportBladet'in haberine göre; Porto forması giyen 20 yaşındaki Deniz Gül, Türk Milli takımını tercih etti. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Gül, sezon başında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olmuştu.





İsveç U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Backström, aday kadroda Deniz Gül'ün yer almamasının nedenini, futbolcunun Türkiye adına oynamayı seçmesi olarak açıkladı ve iddiaları doğruladı.









"Türkiye'de oynamak istediğini söyledi"

Backström, genç futbolcunun seçimiyle ilgili olarak "Bu üzücü çünkü şu anda burada oynadığımız altı maçın hepsinde oynadı. Ama bu aynı zamanda kabul etmemiz ve saygı duymamız gereken bir şey. Deniz Türkiye'de oynamak istediğini ifade etti." ifadelerini kullandı.





İsveç Sportif Direktörü Stefan Pettersson ise Deniz Gül'e Türkiye'nin ilgisini öğrendikten sonra kalması için çabaladıklarını belirterek "Daniel Backström onunla birkaç kez temasa geçti. U21'imizin bir parçasıydı, dolayısıyla ne kadar ilgilendiğimizi biliyor. Yoksa orada da olmazdı. Daha sonra diyaloğa devam ettik ve sonuncusu geçen hafta olmak üzere birkaç kez konuştuk. Daha sonra çeşitli nedenlerle hâlâ Türkiye'yi seçmeyi tercih ettiğini öğrendik." diye konuştu.





Deniz Gül bu sezon çıktığı 23 maçta, 5 gol ve 2 asistle oynadı.









Görüşmeler yapılıyordu

Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen 20 yaşındaki Türk asıllı golcü Deniz Gül'ün, A Milli Takım tercihine ilişkin daha önce açıklama yapmıştı. Kazancı, "Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak" ifadelerini kullanmıştı.





Ceyhun Kazancı ayrıca Deniz Gül için, "Değerli bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu" demişti.





Deniz Gül kimdir?

2 Temmuz 2004 tarihinde İsveç'te doğan Deniz Gül, şu anda 20 yaşındadır. Santrafor mevkiinde oynayan Deniz, hem hava toplarında hem de yerden pas oyununda oldukça başarılıdır.





Deniz Gül, Türk asıllı İsveçli profesyonel bir futbolcudur. Özellikle genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Deniz, geleceğin önemli futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

































✍⚽ 𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬? Deniz Gül é Dragão 🐉🇸🇪 #InvictosDeCoração pic.twitter.com/I3Gi84PZ3L — FC Porto (@FCPorto) August 24, 2024











