Spor Denizlispor dağıldı Takım 7 kişi kalacak
FUTBOL FUTBOL

Denizlispor dağıldı: Takım 7 kişi kalacak

Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen futbolculardan Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in takımdan ayrılma noktasında oldukları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Denizlispor dağıldı: Takım 7 kişi kalacak
Cenk Gönen

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da kadroda yaşanan yaprak dökümü son bulmuyor. Takımdaki 15 futbolcuyla yollarını ayıran ve kadrosunda 10 futbolcu kalan Ege ekibinde, 3 oyuncunun daha ayrılığın eşiğinde olduğu öğrenildi.

TFF'ye başvuru yapıldı

Mali sorunlar yaşayan Denizlispor'da, Fabiano Leismaan, Oğuz Yılmaz ve Cenk Gönen'in alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu ve kulübe ihtarname gönderdiği belirtildi. Belirtilen süre içerisinde ödemelerin yapılmaması durumunda bu oyuncuların da sözleşmelerini feshedip gelen teklifleri değerlendirmeye alacakları ifade edildi.

  • Kadrosunu büyük oranda kaybeden Denizlispor, yeni sezonda yeni bir takım kurmaya çalışacak.

Küme düşen Denizlispor'da 15 oyuncu takımdan ayrıldı
SPOR
Küme düşen Denizlispor'da 15 oyuncu takımdan ayrıldı


Abone Ol Google News
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.
Kanser gibihızla yayılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.