Denizlispor'da bir futbolcu daha gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çeken Brezilyalı stoper Leismann, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Denizlispor ile geçen sezon 33 maça çıkan 29 yaşındaki Leismann, gol ya da asist üretemedi.

Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic, Marvin Bakalorz ve Cenk Gönen kulüple yollarını ayırmıştı.