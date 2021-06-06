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Denizlispor'da bir futbolcu daha gitti

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da genel kurul 16 Haziran'a ertelenirken, takımda 17'nci ayrılık da yaşandı. Yeşil-siyahlıların Brezilyalı savunmacısı Fabiano Leismann, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

Haber Merkezi DHA
Denizlisporda bir futbolcu daha gitti
Leismann geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 33 maça çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çeken Brezilyalı stoper Leismann, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Denizlispor ile geçen sezon 33 maça çıkan 29 yaşındaki Leismann, gol ya da asist üretemedi.

Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic, Marvin Bakalorz ve Cenk Gönen kulüple yollarını ayırmıştı.

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